Was der Westen, was Europa derzeit dringend braucht, ist interrogative Kraft. Seine Grundlagen – Liberalismus, Marktwirtschaft, Demokratie, Sozialstaatsverfassung – sind nach wie vor anziehend: Fast alle Menschen weltweit zieht es nach Europa; fast alle Staaten weltweit meinen sich (und sei es abwehrend) auf seine „westlichen Werte“ beziehen zu müssen. Sich produktiv infrage stellen hieße daher heute: Die Geschichte hinter sich zu lassen. Und ein Europa aufzubauen, dass sich mit Blick auf sein Selbstverständnis und seine Ziele gleichsam von vorn bejahen ließe. Dass diese Ziele selbstbewusst zu vertreten (und zu verteidigen) wüsste. Die Zeiten sind vorbei, als das Primärinteresse Frankreichs, seinen östlichen Nachbarn zähmend in Europa einzubinden, perfekt mit dem Primärwunsch Deutschlands korrespondierte, sich marktwirtschaftlich politneutral zu verhalten - und postnational in Europa aufzulösen. Bis hin zu Helmut Kohl war Deutschland allzeit bereit, sich zur europäischen Subsidiarmacht zu schrumpfen, koste es, was es wolle. Aber die stupende Naivität, mit der man sich in Deutschland damals Europa „als großen, farbenprächtigen Blumenstrauß“ (Kohl) vorstellte, war immer auch mit einer fast schon störrischen Unbeirrbarkeit gepaart, mit der man an der Optimierung der EU, dem avantgardistischsten internationalen Projekt der Nachkriegszeit, arbeitete: „Die Alternative heißt, zurück zu Wilhelm II., das bringt uns nichts“, so Kohl – er war der letzte deutsche Kanzler, der überhaupt noch fähig war, einen solchen Satz zu denken.