Was gestern in Brüssel beschlossen wurde, ist daher keine „Einigung“, sondern ein maximal fragiler Minimalkompromiss – eine Summe von Unverbindlichkeiten zur Schonung der Nationalinteressen (und Gesichtswahrung der teilnehmenden Politiker): Italien und Griechenland erhalten die Zusage, dass Flüchtlinge und Migranten in Europa verteilt werden. Die Visegrad-Staaten um Ungarn können sich von der Aufnahme und Integration der Zuwanderer weiterhin ausgenommen fühlen, weil dabei das Prinzip der Freiwilligkeit vereinbart wurde. Frankreich hat seine Aufnahmezentren in Europa. Österreich kann stolz sein auf seine Idee zur Verwirklichung von außereuropäischen Auffanglagern. Allein Merkel-Deutschland weiß noch immer nicht, was es künftig mit Asylbewerbern anfangen soll, die bereits in einem anderen Land einen Antrag gestellt haben.