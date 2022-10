„Philosoph“ Mao redet dauernd verrätseltes Zeug, das eine beflissene Sekretärin für die Mitwelt festhalten muss. Und „Doktor“ Kissinger kriecht, seift und schmeichelt, wann immer er die Szene betritt: „Der Vorsitzende mag erfreut sein zu hören, dass er in Harvard gelesen wird.“ Eine Annäherung zwischen den USA und China? Findet als „Realpolitik“ für die Weltöffentlichkeit statt und steigt damit in den Rang einer historischen Tatsache auf. Und doch passiert sie nicht wirklich. Als Nixon Chinas Premier Zhou Enlai charmiert („Der Westwind kündigt den Frühling an.“), weist dieser ihn brüsk zurück: „Ich bezweifle, dass der Frühling gekommen ist.“ Und Lady Mao wird am Ende vollends deutlich, was die langfristigen Ziele Chinas anbelangt: „We’ll teach these motherfuckers how to dance!“



Lesen Sie auch: Xi Jinpings Machtdemonstration



Henry Kissinger mag es bis heute nicht glauben. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat den bald 100-Jährigen vor vier Wochen nach einem Gespräch in New York als „guten, alten Freund des chinesisches Volkes“ bezeichnet und seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, Kissingers „einzigartige und wichtige Rolle bei der Unterstützung der bilateralen Beziehungen“ möge helfen, sie „bald wieder auf den richtigen Weg“ zu bringen. Und Kissinger? Nun – der bedankte sich Anfang Oktober artig. Und merkte in einer Rede vor der „Asia Society“ in New York an, die Führung in Peking werde ihre Position gegenüber Russland angesichts der Kriegsentwicklung in der Ukraine gewiss noch einmal überdenken und sich alsbald „der Realität stellen, dass Russland viel schwächer“ sei als erwartet. Mehr noch: Weil man in Peking nicht in eine ähnliche Lage wie Moskau geraten wolle, sei es sogar denkbar, so Kissinger, dass China einen „Friedensprozess“ anstoßen könnte.