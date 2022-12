Und tatsächlich: Etwas mehr Demut und Differenzierungsvermögen in der Beurteilung außenpolitischer Partner wäre nicht nur mit Blick auf eigene Schieflagen (Korruption im EU-Parlament und in vielen Mitgliedsländern, Geldwäsche und Prostitution in Deutschland, halblegale Billiglohnarbeit auf dem Bau und in der Gastronomie etc.) angezeigt, sondern auch in Anerkennung der Leistungen nicht- und semidemokratischer (vor allem asiatischer) Regierungen in Schwellenländern, in denen die Lebenschancen vieler Menschen rasant gestiegen sind.