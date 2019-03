Unfreiheit bedeutet, in der Macht eines anderen zu stehen? Es wird Zeit, dass die Netzaktivisten erstens ihren Blick dafür schärfen, dass sie mit dieser Unfreiheit selbst gemeint sein könnten. Und zweitens, was mit der Vereinseitigung ihrer Freiheitsperspektive sonst noch auf dem Spiel steht. Denn wenn Amazon-Chef Jeff Bezos vor allem vom „Kunden“ her denkt und Netzaktivisten vor allem vom „User“, heißt das auch, dass ihnen die Freiheit aller anderen, die zugleich Kunden und User sind - etwa der Mitarbeiter und Produzenten – nicht ganz so sehr am Herzen liegt. Das ist diskutabel. Nur sollte man sein Eintreten für den Kostenlos-Konsum nicht als Kulturkampf für eine Freiheit maskieren, die man anderen meint vorenthalten zu können. In Artikel 13 der geplanten Urheberrechtsreform geht es um einen Ausgleich von Interessen zwischen Urhebern, Nutzern und Plattformbetreibern, das ist alles. Plattformen, die mit der Distribution urheberrechtlich geschützter Werke Geld verdienen, sollen diese Werke nicht mehr unerlaubt zugänglich machen dürfen, sich statt dessen Genehmigungen einholen. Was soll daran schlecht sein? Kommerzielle Anbieter entlohnen Autoren, Musiker, Künstler über Verwertungsgesellschaften, die deren Interessen wahrnehmen, daran ist nichts neu – und wer daran etwas ändern will, müsste erst einmal erklären, warum er meint, Urheber sollten vor der unregulierten Versamplung und Vermarktung ihres geistigen Eigentums ungeschützt sein.