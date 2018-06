Die bittere Wahrheit ist: Migration ist keine „Schicksalsfrage“ für Europa (Merkel) – was für ein Unsinn: In der Politik gibt es weder Alternativlosigkeiten noch ein „Schicksal“. Stattdessen hat man es immer mit Situationen und Prozessen zu tun, mit vorläufigen, also bearbeitbaren Ergebnissen von Handlungen und Unterlassungen. In diesem Sinne hat Merkel ganz wesentlich dazu beigetragen, das Thema Migration einer seriösen politischen Bearbeitung zu entziehen, in Europa, wie beschrieben – und in Deutschland: Es spricht Bände, dass man im Bundestag heutzutage vielen Abgeordneten begegnet, die innerlich nur noch abwinken, wenn man „Europa“ mit „Solidarität“ und „Humanität“ in Verbindung bringt. Sie können sich dieses Europa, gut 70 Jahre nach dem 8. Mai 1945, nur noch als Kostenfaktor vorstellen, als Rechnung, die ein starkes Deutschland für seine Nachsicht gegenüber Tsipras und Macron zu begleichen hat – bestenfalls noch als Freihandelszone friedlich konkurrierender Nationen mit einem gemeinsamen Grenzschutz zur hochgerüsteten Verteidigung ihres relativen Wohlstands… So ist die Lage. Armes Europa.