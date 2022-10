Und Deutschland? Denkt ohnehin nur an sich. Es mag die Konsequenzen seiner verheerenden Russlandpolitik nicht hauptsächlich tragen, unterläuft mit seinen 200 Milliarden-Programm munter gemeinsame europäische Interessen, treibt mit seinen Panikkäufen an den internationalen Gasmärkten die Preise und weigert sich, die Strompreise in Europa mit der Ausschöpfung aller Mittel auf der Angebotsseite zu stabilisieren. Dabei wäre es, nach allem, was sich dieses Land mit seiner Russlandpolitik vor allem gegenüber Osteuropa hat zuschulden kommen lassen, durchaus nicht unverdient, stellte Brüssel der Regierung in Deutschland jetzt eine Troika zur Seite, die dem Kanzleramt ein paar Bedingungen für die gemeinsame Bewältigung einer in der Hauptsache von Berlin verursachten Knappheitskrise diktiert: die Zuschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken etwa – solange, bis endlich erkennbar ist, dass Deutschland seinen stark wachsenden Energiebedarf durch den massiven Zubau von Erneuerbaren wirklich wird decken können.