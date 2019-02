 Tauchsieder: Vorsicht, Weltversimpler!

Wobei – was interessieren einen wie Fukuyama die Griechen und die Philologen, die Welt ist mächtig durcheinander und furchtbar kompliziert, also wandeln wir uns den thymos identitätspolitisch an, um wieder mal ganz auf der intellektuellen Mittelhöhe der Zeit zu sein. Fukuyamas rettungslos abgehangene Ein-Satz-These diesmal: Die Demokratisierung der Würde hat zu einer Egalisierung der Werte geführt: Weil wir heute jedem und allem gegenüber Respekt bezeugen, sei uns der Sinn für das Gehaltvolle und Gemeinsame abhanden gekommen. Die Linken hegen pluralen Identitäten (Migranten, Homosexuelle, Schwarze). Die Rechte und der Islamismus pflegen homogene Identitäten (Nation, Rasse, Religion). Weshalb Linke und Rechte sich in der Mitte treffen müssen, um der Zersplitterung der Gesellschaften entgegenzuwirken, so Fukuyama: Was es braucht, sei ein neues, bekenntnishaftes Nationalbewusstsein.