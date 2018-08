Telefonkonferenz: Türkischer Finanzminister versucht Investoren zu beruhigen

Die türkische Regierung bemüht sich in der Währungskrise um Schadensbegrenzung an den Finanzmärkten. In einer mit Spannung erwarteten Telefonkonferenz mit Tausenden Investoren und Volkswirten demonstrierte Finanzminister Berat Albayrak – der Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdogan – am Donnerstag Zuversicht und Gelassenheit: Sein Land werde gestärkt aus der Krise hervorgehen. Der Bankensektor sei gesund und komme mit den aktuellen Schwankungen zurecht. Die Regierung würde aber nicht zögern, der Branche unter die Arme zu greifen. Die Türkei habe dagegen jedoch nicht vor, Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) anzunehmen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz signalisierte, Deutschland habe ein Interesse daran, dass die Türkei die jüngsten Turbulenzen bewältige.