Termin-Verschiebung EU-Länder gewähren Brexit-Aufschub bis 31. Januar 2020

Nun wandert der Blick also erneut nach London. Der britische Premierminister Boris Johnson will am späten Montag über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Zuletzt hatte er keine Mehrheit im Parlament und musste im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens um jede Stimme kämpfen. Die Abgeordneten sollen nun am Nachmittag nach einer Debatte im Unterhaus abstimmen.



Um eine Neuwahl durchzubekommen, bräuchte Johnson eine Zwei-Drittel-Mehrheit – und somit die Hilfe der größten Oppositionspartei Labour. Deren Chef Jeremy Corbyn hatte deutlich gemacht, seine Partei werde einer Neuwahl nicht im Wege stehen, sobald ein Brexit ohne Abkommen vom Tisch sei. Er wollte die Entscheidung in Brüssel über die Verlängerung der Brexit-Frist abwarten.