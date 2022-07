Teuerung Nur 3,4 Prozent Inflation! Wie schaffen die Schweizer das?

Sie meinen, die Deutschen spüren nun, wie teuer das Leben in der Schweiz schon im Normalzustand ist?

So ist es leider. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten sind in der Schweiz hoch, was nun aber einen gewissen Schutz vor den starken Preissteigerungen an den internationalen Agrarmärkten bietet. Allerdings ist dies wohl nur ein temporärer Inflationsschutz. Die Schweizer Landwirtschaft ist selbst stark auf Importe angewiesen, etwa von Dünger und Treibstoffen. Diese höheren Kosten werden sich im Laufe der Zeit auch in höheren Lebensmittelpreisen in der Schweiz niederschlagen.