Teure Verbraucherpreise: Inflationsrate in Euro-Zone springt im Mai auf 1,9 Prozent

Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone sind im Mai so kräftig gestiegen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Die Teuerungsrate kletterte auf 1,9 Prozent, nachdem sie im April noch auf 1,2 Prozent gefallen war. Das teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in seiner ersten Schätzung mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 1,6 Prozent gerechnet. Die Inflationsrate liegt damit im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese betrachtet mittelfristig Werte von knapp zwei Prozent als ideal für die Wirtschaft.