Theresa May Der Kontrollverlust

Es waren erstaunliche Szenen, die sich am Mittwochabend im Parlament in London abspielten: Kurz vor einer Abstimmung drängte die Regierung ihre Abgeordneten überhastet dazu, gegen ihren eigenen Antrag zu stimmen. Die „Einpeitscher“ der Tories, die bei solchen Abstimmungen für Fraktionsdisziplin sorgen sollen, gerieten offenbar in Panik. Sie versuchten, konservative Abgeordnete in Richtung des Vorraumes zu drängen, in dem die „Nein“-Stimmen aufgezeichnet werden. Ohne Erfolg. Der Antrag setzte sich durch.