Theresa Mays Führungsstil Kann der „Maybot“ das Ruder noch herumreißen?

„Wir müssen konstruktiv zusammenarbeiten, um abzustecken, was das Parlament will“, verkündete May am späten Mittwochabend vor ihrem Regierungssitz in der 10 Downing Street. Sie habe deshalb Politiker aller Parteien zu Beratungen eingeladen, um einen Weg für eine Lösung zu finden und mit einigen Oppositionspolitikern bereits Gespräche über den weiteren Brexit-Kurs geführt, sagte May. Auch Labour, die größte Oppositionspartei, sei aufgerufen, mit ihr zu diskutieren. Ihre Tür stehe offen. Und sofort wurde klar: es gibt ein riesiges Problem. Denn Labour-Chef Jeremy Corbyn macht seine Teilnahme davon abhängig, dass May die Option eines Ausstiegs ohne Abkommen, den sogenannten No-Deal-Brexit, von vornherein vom Tisch nimmt. May will das partout nicht. Ein schlechter Auftakt für Gespräche.