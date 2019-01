Theresa Mays Führungsstil Kann der „Maybot“ das Ruder noch herumreißen?

Auch im Hinblick auf den EU-Ausstieg verschanzte sie sich lange Zeit hinter der inhaltslosen Formel „Brexit heißt Brexit“. Im persönlichen Umgang wird May als gehemmt und steif beschrieben, sie hat wenig enge Freunde, es mangelt ihr an jenem kommunikativen Gen, das die Vorrausetzung dafür ist, mit dem politischen Gegner Kompromisse zu schließen. Anders als der frühere US-Präsident Bill Clinton verfügt May nicht über einen Funken politischer Empathie und sie hat weder Humor noch Esprit. Kontakte zu Labour-Politikern beschränkte sie in den zweieinhalb Jahren ihrer Amtszeit auf das absolute Minimum und bezog die Opposition und die Gewerkschaften niemals in ihre Brexit-Gespräche ein.