Thomas Mayer: „Populisten haben die EZB im Schwitzkasten“

Professor Mayer, die Populisten in Italien halten die Finanzmärkte mit eurokritischen Politikentwürfen in Atem. Bahnt sich eine neue Eurokrise an?

Die Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega verhalten sich aus ihrer Sicht rational. Die nationalen Zentralbanken und die Europäische Zentralbank (EZB) haben in den vergangenen Jahren in großem Stil Staatsanleihen der Euroländer gekauft und sich so in eine Abhängigkeit von den Regierungen begeben. Stellte die Regierung in Rom ihren Schuldendient ein, entstünden der italienischen Zentralbank und der EZB enorme Verluste. Diese landeten durch die Konsolidierung der Bilanzen des Eurosystems letztlich bei den Steuerzahlern der Euroländer, darunter auch bei den Bundesbürgern. Die populistischen Politiker in Italien haben die EZB gewissermaßen im Schwitzkasten.