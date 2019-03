Tim Bale „Ein Brexit-Stopp würde sehr viel Wut auslösen“

Diese Woche ist George Eustice aus Protest gegen eine mögliche Verschiebung des Brexit-Termins von seinem Ministerposten im Landwirtschaftsministerium zurückgetreten. Was sagt das über die Verfassung von Theresa Mays Regierung aus?

Das deutet darauf hin, dass es noch immer viele Konservative gibt, die nicht nur wegen des Austrittsabkommens Bedenken haben sondern auch wegen einer möglichen Verschiebung des Brexit-Termins. Der Rücktritt war eine Warnung an May, dass eine eventuelle Verschiebung kurz und technischer Natur sein müsste.



Was würde eine Verschiebung des Brexit-Termins - über die das Parlament am 14. März abstimmen soll - überhaupt bringen?

Gute Frage. Das einzige, was eine Verlängerung erreichen würde, wäre, der Premierministerin noch mehr Zeit für ihre Versuche zu geben, die EU zu Zugeständnissen beim Nordirland-Backstop zu bewegen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass May das gelingen wird. Was eine Verlängerung noch bringen könnte: Dem Parlament bliebe Zeit, um die Gesetze zu erlassen, die für den Brexit notwendig sind, ohne das stark beschleunigen zu müssen. Das wäre dann eine technische Verlängerung, die uns Zeit geben würde, die rechtlichen Bedingungen für den Brexit zu schaffen. Das würden vermutlich selbst viele konservative Abgeordnete akzeptieren.