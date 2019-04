Tories in Rage Theresa Mays Problem mit der Brexit-Verschiebung

Sowohl in Berlin als auch in Paris gaben sich die Politiker nach den Treffen bedeckt. Was man von der deutschen Seite hörte, dürfte May allerdings kaum gefallen haben: Berichte, wonach das in Großbritannien umstrittene Austrittsabkommen noch einmal aufgeschnürt und in Teilen neu verhandelt werden könnte, wies ein Sprecher der Bundesregierung laut dem Guardian zurück. Damit sanken Mays Chancen, ihren unbeliebten Brexit-Deal vielleicht doch noch bis Ende der Woche durchs Parlament zu bekommen.



Festgefahrene Gespräche mit Labour



Auch zu Hause in London zeichnet sich unterdessen keine Bewegung gen Lösung ab. Nach drei gescheiterten Versuchen, ihren Brexit-Deal durchs Parlament zu bekommen, arbeitet May seit der vergangenen Woche an einer Einigung mit Labour. Zunächst klang es so, als wäre sie dazu bereit, von ihren starren bisherigen Brexit-Positionen abzurücken, um eine Kompromisslösung zu finden. Doch Labour-Vertreter äußern sich bislang nur ernüchtert über den Verlauf der Gespräche. Mays Verhandlungsteam sei von den bisherigen Positionen der Regierung nicht abgerückt, sagte etwa Brexit-Schattenminister Keir Starmer.