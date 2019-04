Tories in Rage Theresa Mays Problem mit der Brexit-Verschiebung

Am Dienstag legte Rees-Mogg nach und erklärte, Mays Nachfolger könnte sich weigern, sich an die Absprachen mit der EU zu halten, die May beim EU-Sondergipfel am Mittwoch abgeben könnte. Sein Vize, der konservative Abgeordnete Mark Francois, warnte, Großbritannien werde ein „trojanisches Pferd“ werden, falls Brüssel dafür sorgen sollte, dass das Land länger in der EU verbleibt. „Das würde alle eure Versuche zunichte machen, ein föderaleres Projekt zu verfolgen“. Francois rief die EU dazu auf, Großbritannien „gehen zu lassen“.