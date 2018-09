Tories Parteitag Boris Johnson nennt Mays Brexit-Plan absurd

Zum Auftakt des viertägigen Parteitags der britischen Konservativen hat Parteichefin und Premierministerin Theresa May zur Geschlossenheit beim Brexit-Kurs aufgerufen. „Meine Botschaft an meine Partei ist, lasst uns zusammenkommen und das beste Abkommen für Großbritannien erzielen“, sagte May am Sonntag dem Sender BBC in Birmingham.