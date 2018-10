Tories Parteitag Machtkampf zwischen May und Johnson

Es wird erwartet, dass May im Laufe des Parteitags eine harte Linie gegen künftige EU-Einwanderer vorstellt. Sie kündigte an, dass der Hauskauf für Ausländer, die keine Steuern in Großbritannien bezahlen, bald stärker mit Abgaben belastet werden soll. Mit dem Geld solle das zunehmende Problem der Obdachlosigkeit bekämpft werden.



Rückendeckung für May gab es von Außenminister Jeremy Hunt. Er warb bei seiner Rede am Sonntag für Einigkeit in Sachen Brexit in der Partei. Gleichzeitig rief er die EU in scharfen Worten dazu auf, ihre harte Verhandlungsführung gegenüber Großbritannien aufzugeben. Brüssel dürfe nicht versuchen, die Briten für ihre Entscheidung zum EU-Austritt zu bestrafen. „Verwechseln Sie niemals britische Höflichkeit mit Schwäche, wenn Sie ein Land wie Großbritannien in die Enge treiben, geben wir nicht nach, wir kämpfen“, sagte Hunt. Dem Nachfolger von Johnson als Chef des Außenamts werden selbst Ambitionen auf das Amt des Premiers nachgesagt.