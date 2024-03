TotalEnergies „Wir können die fossilen Energien nicht aufgeben“

Trotzdem will der Konzern ein Drittel seiner Investitionen für längerfristige Anlagegüter in emissionsarme Projekte stecken. Bis 2030 will TotalEnergies 100 Gigawatt Strom erzeugen, um die Nummer fünf der globalen Stromerzeuger zu werden. In Deutschland investiert TotalEnergies zusammen mit BP 12,6 Milliarden Euro in den Bau von vier riesigen Windparks in der Nord- und Ostsee. Gleichzeitig reduziert der Konzern sein fossiles Geschäft dezent. Im letzten Frühjahr wurden die knapp 1600 konzerneigenen Tankstellen in Deutschland und den Niederlanden verkauft. Auch an dem Ziel, alle Emissionen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren, hält TotalEnergies fest.