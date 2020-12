Transparenzregister Da kann Berlin von Brüssel noch was lernen

In Brüssel gilt nun die Regel, dass nur Lobbyisten, die sich ins Register eingetragen haben, Zugang zu Entscheidern bekommen. Ein eigenes Sekretariat soll darüber wachen, dass Unternehmen sich korrekt in das Lobby-Register eintragen. Der EU-Abgeordnete hofft auf eine „gute personelle Ausstattung“ des Sekretariats. Bisher leistet sich die EU zu diesem Thema drei Vollzeitstellen bei 12.000 eingetragenen Lobbyorganisationen. Zum Vergleich: In Kanada sind es bei 4000 Lobby-Organisationen 28 Vollzeitmitarbeiter.



Schon bisher lässt sich in Brüssel bei den EU-Kommissaren nachvollziehen, mit wem sie sich getroffen haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat etwa am 18. November die Vorsitzenden von Hertie-Stiftung und der Denkfabrik Institut Montaigne empfangen, wie ihrer Website zu entnehmen ist. Der für den Green Deal zuständige Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans schaltete sich am Tag danach mit der Umweltorganisation Greenpeace zusammen, um über eine Regelung zu sprechen, die die Einfuhr von Produkten beschränkt, die zur Abholzung von Wäldern führen. Und Vize Margrethe Vestager, zuständig für Digitales, hat sich kürzlich mit dem finnischen Mobilfunkbetreiber Nokia ausgetauscht.