 Treffen der Euro-Finanzminister: Irland greift nach Posten des EZB-Chefvolkswirts

Irland hat Anspruch auf den wichtigen Posten des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank (EZB) erhoben. Der irische Finanzminister Paschal Donohoe kündigte am Montag in Brüssel an, er werde den Zentralbankchef seines Landes, Philip Lane, ins Spiel bringen. Die irische Regierung werde seine Bewerbung aktiv unterstützen. Ob noch andere Länder ihren Hut in den Ring werfen, ist bislang nicht bekannt. Irland war seit dem Start der Währungsunion vor 20 Jahren noch nie im sechsköpfigen Führungsteam der EZB vertreten.