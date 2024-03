Treffen der Regierungschefs Was vom EU-Gipfel zu erwarten ist

Neben der Ukraine steht auch der zweite Großkonflikt in Israel auf dem Programm des EU-Gipfels. Zentral sei die Freilassung der Geiseln sowie die Frage, auf welchem Weg man rasch einen längeren Waffenstillstand erreichen könne, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Scholz, der vor wenigen Tagen in Israel und Jordanien war, warnte Israel vor einer Offensive in Rafah im westlichen Gazastreifen, wo sich 1,5 Millionen Menschen aufhalten, die meisten von ihnen Flüchtlinge. Zur Vermeidung einer Hungersnot werden neben Luft- und Seetransporten täglich mindestens 500 Lastwagen mit Hilfsgütern gebraucht, so Scholz. Die EU-Regierungschefs wollen von Israel ein „realistisches Day-after-Szenario“ für den Gazastreifen und eine „sichtbare Perspektive für eine Zweistaatenlösung“ zwischen Palästina und Israel, hieß es in Kreisen der Bundesregierung.