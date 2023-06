Treffen von Scholz und Macron Zweimal Klartext als Vorspeise

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron müssen solche Manager sein. Wenn sie sich an diesem Dienstagabend in Potsdam treffen, sitzen zwar gewiss keine für ihr Kommunikationstalent bekannten Team-Player zusammen. „Scholzen“ ist inzwischen auch in Frankreich ein Begriff, und Macron hört am liebsten auf seinen eigenen Rat. Aber in vertrauterem Rahmen bei einem Abendessen als in einem Konferenzraum reden die beiden hoffentlich endlich Klartext. Darüber, was sie aneinander ärgert oder beunruhigt – und wie sie das in Zukunft vermeiden wollen. Auch auf Arbeitsebene hat sich in den vergangenen Monaten zu viel an Misstrauen und Empörung aufgestaut, als dass das deutsch-französische Team erfolgreich zusammenarbeiten und die übrigen EU-Länder mitziehen könnte. Von der viel beschworenen deutsch-französischen Achse ist gerade wenig bis nichts zu sehen.