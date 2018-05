Trotz Katalonien-Krise: Spanische Wirtschaft hält ihr Wachstumstempo

Trotz der Katalonien-Krise bleibt Spanien eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Europa. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Januar bis März das dritte Quartal in Folge um 0,7 Prozent, wie das Statistikamt in Madrid am Donnerstag eine frühere Schätzung bestätigte. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum gab es einen Anstieg von 3,0 Prozent.