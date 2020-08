Tübinger Unternehmen EU sichert sich potenziellen Corona-Impfstoff von Curevac

Weltweit forscht die Pharmaindustrie fieberhaft an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus. Derzeit gibt es nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO 169 Impfstoffprojekte, davon werden 30 in klinischen Studien an Menschen getestet. Zum Teil gibt es einen Konkurrenzkampf bei der Frage, welchem Land in welchem Umfang ein Impfstoff zuerst geliefert wird. CureVac gehört zu den wenigen deutschen Unternehmen, die sich im Wettlauf um ein Corona-Mittel befinden. Anfang März hatte es geheißen, die US-Regierung habe Interesse an Curevac. Präsident Donald Trump soll der Firma einem Medienbericht zufolge einen hohen Betrag angeboten haben, um sich deren Arbeit exklusiv zu sichern. Das hatten die Tübinger aber zurückgewiesen. Kurz darauf hatte sich die Bundesregierung an Curevac beteiligt.



Mehr zum Thema

