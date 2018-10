Türkei in der Wirtschaftskrise Erdogan: „Wir helfen uns selbst“

Erdogan sagte in Ankara, es gebe keine Wirtschaftskrise, es handele sich nur um Manipulationen. Die Türkei sei offen für jede Form von Investitionen und Unterstützung, habe aber kein Land um finanzielle Mittel gebeten. Die Türkei sei offen für jede Form von Investitionen und Unterstützung, habe aber kein Land um finanzielle Mittel gebeten. „Ich habe zu allen meinen Ministerfreunden gesagt: „Du wirst von ihnen keine intellektuelle Beratung erhalten. Das ist nicht nötig. Wir helfen uns selbst“, so Erdogan bei einer Sitzung seiner Regierungspartei AKP. „Solange ich lebe, wird niemand in der Lage sein, die Türkei unter das Joch internationaler Institutionen zu stellen“, sagte Erdogan weiter. Auch die Oppositionspartei CHP hatte das Vorhaben zuvor kritisiert.