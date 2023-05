Türkeiwahlen Türkischer Wahlkrimi geht wohl in die zweite Runde

Das Ende des Wahlkampfs hätte Erdogan symbolträchtiger nicht wählen können: Zusammen mit Tausenden von Gläubigen begab er sich am Samstagabend zum Gebet in die Aya Sofya. Das Gebäude, eines der Wahrzeichen Istanbuls, steht wie kein anderes für die Wechselhaftigkeit der türkischen Geschichte. Die einst vom oströmischen Kaiser Justinian im 5. Jahrhundert erbaute „Hagia Sofia“ war bis zur Eroberung der Stadt durch die Osmanen 1453 das größte Gebäude der Christenheit. Knapp 500 Jahre blieb sie eine Moschee, bis sie Staatsgründer Kemal Atatürk 1935 in ein Museum umwandelte. 2020 gab Erdogan dem Druck ultrakonservativer Kreise nach und machte daraus abermals eine Moschee. Mit dem Abendgebet in der Aya Sofya beschwor Erdoğan nochmals jene Wählerkreise, die sich kaum um weltliche Belange scheren. Selbst wirtschaftliche Not tritt in den Hintergrund für diese Bevölkerungsgruppe.