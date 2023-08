Türkische Finanzpolitik Es wird schlimmer, bevor es besser wird

Für viele Türken dürfte es der erste Kino-Besuch seit einem Jahr gewesen sein. Schon eine Woche nachdem der Kassenschlager „Barbie“ in der Türkei in die Kinos gekommen war, hatten ihn über 400.000 Menschen gesehen. Dabei waren laut einer Umfrage knapp 90 Prozent der Türken in den vergangenen zwölf Monaten nicht im Kino. Das liegt nicht an den hohen Sommertemperaturen, sondern am fehlenden Geld.