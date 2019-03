Über 300.000 Anträge Ansturm auf neues italienisches Bürgergeld

Das sogenannte „Reddito di Cittadinanza“ kann per Internet, in den Sozialbehörden oder auch an Postämtern beantragt werden. Es soll voraussichtlich ab Mitte April ausgezahlt werden und umfasst 780 Euro für Singles. Nur wer im Jahr weniger als 9360 Euro zur Verfügung hat und lediglich in geringem Umfang Immobilienvermögen oder Erspartes besitzt, kann es beantragen. Berechtigt sind Italiener oder EU-Bürger, die mindestens zehn Jahre lang in Italien gelebt haben.