Über Corona-Regeln gestolpert EU-Handelskommissar tritt zurück

27. August 2020

Hogan hatte bei einem Heimatbesuch in Irland vom 31. Juli bis 22. August aus Sicht der irischen Regierung mehrere Pandemie-Auflagen verletzt, darunter Quarantänepflichten und Bewegungseinschränkungen. Bild: AP Bild:

Es fing an mit einem illustren Dinner in einem Golfclub, bei dem mehr Menschen tafelten als in der Pandemie erlaubt: „Golfgate“ hat EU-Kommissar Hogan zu Fall gebracht - und seine Chefin von der Leyen in Schwierigkeiten.