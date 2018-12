Ukraine EU-Gipfel hält sich zusätzliche Russland-Sanktionen offen

Experten gehen nach Angaben von Diplomaten davon aus, dass die Sanktionen Russland bereits einen dreistelligen Milliardenbetrag gekostet haben. Doch auch die europäische Konjunktur wird in Mitleidenschaft gezogen, da die Strafmaßnahmen den Handel vieler EU-Unternehmen mit Russland erschweren und Moskau im Gegenzug Einfuhrverbote für westliche Agrarprodukte wie Obst und Fleisch verhängt hat.

Um für europäische Unterstützung im Konflikt mit Russland zu werben, war am Donnerstag auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko nach Brüssel gereist. Er hatte nach eigenen Angaben eine Liste mit Namen von russischen Militärs und Geheimdienst-Mitarbeitern, gegen die er sich Sanktionen wünscht. Die Personen sollen an dem gewaltsamen Vorgehen gegen ukrainische Schiffe beteiligt gewesen sein.