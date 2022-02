Ukraine-Invasion Putin lässt den Traum von der deutschen Energiewende platzen

So weit, so Kompromiss. Es war ein Papier, das schon Stunden danach wie aus der Zeit gefallen wirkte, als gäbe es noch Regierungsbusiness as usual. Deutschland befände sich in der „energiepolitischen Abhängigkeit von einem Despoten“, sagt Habeck mittlerweile in aller Deutlichkeit. Und ja, es gäbe eine „Einschränkung der Souveränität“. Was all das für die Zukunft der deutschen Energiewende, den Dreh-, Angel- und Fixpunkt der eigenen Klimapolitik, bedeutet? Sie ist offener, wichtiger und bedrohter denn je.