Ukraine-Krieg Der Plan hinter der Kampfflugzeug-Koalition

Als Ben Wallace am Mittwoch vor die Öffentlichkeit tritt, klingen seine Worte beinahe wie ein Rückzug. Der britische Verteidigungsminister kommt gerade von einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen im Berliner Bendlerblock. Es ging um den Sudan, um die Luftsicherung im Baltikum, auch um den europäischen Raketenschirm gegen Russland. Aber die Fragen der Presseleute drehen sich an diesem Tag nur um eine Angelegenheit: Was ist mit der Kampfjet-Koalition für die Ukraine, die der Regierungschef des Vereinigten Königreichs Rishi Sunak und die Niederlande nur einen Tag zuvor angekündigt hatten? Anders gefragt: Eskaliert der Krieg jetzt also auf die nächste Stufe?