Ukraine-Krieg Putin mächtigste Waffe ist Europas Streit

Anstelle des berühmten „As long as it takes“ scheint damit längst ein bitter-zerbrechliches „As long as we can still hold it together“ getreten zu sein. Einen Zustand, den sich Wladimir Putin seit jeher herbeigesehnt hat.



Lesen Sie auch: Es wird immer klarer, das Europa ohne den wichtigsten Nato-Partner militärisch funktionieren muss. Doch das wird teuer.