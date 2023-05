Ukraine-Krieg Der Plan hinter der Kampfflugzeug-Koalition

Bis allerdings in der Ukraine die ersten heimischen Piloten in ihre eigenen F-16 steigen, wird es dauern, fürchten Beobachter. Das gilt nach dem Auftritt von Wallace in Berlin umso mehr. Bisher bleiben die Ankündigungen vor allem ein taktisches Spiel. Sie sendeten ein klares Zeichen, dass Europa nun auch in diesem Bereich nachlegen könne, glaubt ein Rüstungsmanager. „Das Signal ist: Im kommenden Jahr gibt es entweder ein Ende des Kriegs – oder eine Eskalation.“



