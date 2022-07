Ukraine-Krieg: Wenn sich Oligarchen gegen Sanktionen wehren

Wie stehen die Chancen auf Erfolg? Nicht so schlecht, wie man annehmen könnte. Die Luxemburger Richter haben schon relativ oft Sanktionen aufgehoben. Zwischen 2015 und 2018 wurden rund zwei Drittel der Sanktionen gegen Personen vom Gericht der Europäischen Union für ungültig erklärt, geht aus einer Studie des Europäischen Parlaments hervor. Seither hat sich der Anteil an Annullierungen verringert, aber die Richter pochen immer noch auf saubere juristische Detailarbeit. An der fehlt es oft, weil die Sanktionen unter politischem Druck schnell beschlossen werden.