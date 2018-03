Ukraine-Krise: Separatisten lassen 1200 gefangene Soldaten frei

Prorussische Separatisten und die ukrainische Armee haben sich am Montag nach den Zwischenfällen vom Wochenende offenbar an die Waffenruhe in der Ostukraine gehalten. Die Behörden meldeten zumindest zunächst keine neuen Verstöße gegen die am Freitag vereinbarte Feuerpause. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko traf zu einem überraschenden Besuch in der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer ein, die sich gegen einen Angriff der Rebellen gerüstet hat. Separatisten ließen 1200 ukrainische Soldaten frei.