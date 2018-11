Ukraine vs. Russland So reich sind Putin und Poroschenko

Der Unterschied zeigt sich im Verhältnis zum Einkommen der Bürger: In Deutschland verdient eine Lehrerin im Gymnasium ungefähr 42.000 Euro jährlich. In Moskau liegt der Lohn einer Lehrerin etwa bei 2400 Euro. Wobei die Gehälter in der Metropole verglichen mit den ländlichen Regionen häufig doppelt so hoch ausfallen.