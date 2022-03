Ukrainekrieg „Einen solchen Blutzoll könnte keine Demokratie durchhalten“

Es werde jetzt „deutlich, dass seine Pläne nicht aufgehen“. Russland habe bereits in den ersten Tagen des Krieges „erhebliche Verluste erlitten“. Die Gesamtzahl überschreite die Opfer der US-Armee in acht Jahren Irak-Krieg und nähere sich der Zahl der russischen Gefallenen im zehnjährigen Krieg in Afghanistan, so Naumann. Die Schätzungen in westlichen Militärkreisen gehen von bereits mehr als 6000 toten russischen Soldaten aus; es gibt bereits erste Berichte über desertierende Truppenteile. Der Nachschub funktioniere nicht und die russische Luftwaffe zeige große Mängel.