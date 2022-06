Ukrainischer Botschafter Melnyk: „Merkel sollte eine WhatsApp an Putin schicken“

Angesichts der aktuellen Entwicklung in der Ukraine forderte Melnyk von der Bundesregierung, die Lieferung von schweren Waffen zu beschleunigen. „Es ist zynisch und peinlich, dass mehr als 100 Tage nach Kriegsbeginn noch immer gar nichts von schweren Waffen aus Deutschland übergeben wurde und uns die Lieferung der Leopard-1-Panzer und Marder-Schützenpanzer weiter ohne Grund verweigert wird“, sagte er der WirtschaftsWoche. Während die Bundesregierung auf angebliche Abstimmungen in der Nato verweise, sagten andere Länder wie Spanien westliche Kampfpanzer Leopard-2 zu. „Es erinnert mich an das Hütchenspiel: Immer, wenn ich unter das sicher geglaubte Hütchen schaue, ist nichts mehr da“, erklärte Melnyk.



