Umfrage Deutsche wollen, dass europäische Unternehmen die 5G-Netze ausbauen

Noch hat die Politik nicht abschließend entschieden, welche Unternehmen in Deutschland am Ausbau der 5G-Netze beteiligt sein dürfen. Die Bevölkerung hat jedoch eine klare Präferenz für europäische Unternehmen. 70,5 Prozent der Deutschen sagen, dass sich europäische Unternehmen beteiligen sollen. Für eine Einbindung chinesischer Unternehmen sprechen sich dagegen nur 30,8 Prozent aus. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage in 13 europäischen Ländern hervor, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt.