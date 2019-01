Umfrage Knappe Mehrheit der Briten will an Regierung festhalten

16. Januar 2019

Es droht ein harter Brexit. Bild: dpa Bild:

May ist mit ihrem Abkommen krachend gescheitert. Am Abend will die Opposition ein Misstrauensantrag gegen ihre Regierung stellen. Die knappe Mehrheit der britischen Bevölkerung steht noch immer hinter ihr.