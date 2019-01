Umfrage May ist Verliererin des Brexits

Großbritannien will sich am 29. März von der Europäischen Union trennen. Ein „No Deal“ – also ein ungeregelter Austritt ohne Abkommen – könnte fatale Folgen für fast alle Lebensbereiche haben. Vor allem die Wirtschaft befürchtet Einbußen. Bei einem geregelten Austritt hingegen würde eine Übergangsphase bis mindestens Ende 2020 gelten, in der sich praktisch nichts ändert.