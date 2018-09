Umfrage zum Brexit Briten würden jetzt für Verbleib in EU stimmen

Großbritannien will die EU im März 2019 verlassen. Ob ein einigermaßen geregelter Ausstieg bis dahin gelingt, ist unklar. Die warnenden Stimmen vor einem ungeregelten Brexit von Seiten der EU nehmen zu. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Premierministerin Theresa May bekräftigte, an einer Einigung bis Oktober festzuhalten. "Wir arbeiten für einen guten Deal", sagte sie am Mittwoch. Die Bundesregierung in Berlin gab derweil grünes Licht für eine Übergangsphase nach dem Brexit bis Ende 2020, in der Großbritannien wie ein nicht stimmberechtigtes Mitglied der EU behandelt werden soll. Das Bundeskabinett beschloss einen Gesetzentwurf dazu. Großbritannien und die EU hatten sich im März auf die 21-monatige Übergangsfrist geeinigt.