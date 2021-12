Umgang mit der Pandemie Corona in Belgien: Hohe Inzidenzen und eine gute Portion Gelassenheit

Im Land gibt es bei den Impfquoten freilich ein hohes Gefälle. In Flandern sind annähernd 81 Prozent der Bürger zwei Mal geimpft, in der französischsprachigen Wallonie dagegen nur 71 Prozent und in Brüssel gar nur knapp 58 Prozent. Es handele sich dabei um ein „ethnisches Problem“, sagte mir ein Regierungsberater schon vor Monaten. Die Gemeinden haben versucht, in Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil wie Molenbeek Aufklärungskampagnen zu fahren.



Anders als in Deutschland wissen die Gemeinden genau, wie viele ihrer Einwohner geimpft sind, die Daten sind öffentlich abrufbar. Meine Impfungen sind auf meinem belgischen elektronischen Ausweis verzeichnet. Fachärzte sehen sie mit einem Blick. Insgesamt ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter fortgeschritten als in Deutschland. Ärzte können mir Rezepte ausstellen, die ich mit meinem Ausweis in der Apotheke abhole.