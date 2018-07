Umstrittene Krim-Brücke EU sanktioniert sechs russische Unternehmen

Die EU bestraft sechs russische Unternehmen für ihre Beteiligung am Bau der Kertsch-Brücke. Die Verbindung von Russland zur rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim festige die Kontrolle Moskaus über das Gebiet und untergrabe die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine, teilte die Vertretung der Mitgliedstaaten am Dienstag in Brüssel mit. Im Rahmen der Strafmaßnahmen würden nun sämtliche Vermögenswerte der sechs Unternehmen in der EU eingefroren. Zudem dürften ihnen keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung gestellt werden.