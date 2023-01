Umstrittene Reform Französische Regierung will Rentenalter auf 64 Jahre anheben

Bis 2030 solle das Eintrittsalter von 62 Jahren auf 64 angehoben werden, sagte Ministerpräsidentin Elisabeth Borne am Dienstag. Ab 2027 müssten für eine volle Rente 43 Beitragsjahre nachgewiesen werden. „Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass eine Änderung unseres Rentensystems bei den Franzosen Fragen aufwirft und Ängste auslöst“, sagte sie. Es sei nun Aufgabe der Regierung, Unterstützung in der Bevölkerung zu gewinnen. Die Pläne sind äußerst unpopulär, die Gewerkschaften haben erbitterten Widerstand angekündigt. Ihre Chefs wollten sich am Abend zu Beratungen treffen.